DIRETTA BARCELLONA NAPOLI Streaming in chiaro, dove vedere Video Live Gratis Online

Barcellona Napoli live streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: scopri quali. Partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019-2020. All’andata era terminata 1-1. Al Camp Nou il Napoli di Gattuso deve assolutamente segnare per potersi qualificare e, ovviamente, non perdere. Per l’accesso diretto alle Finals Eight in Portogallo basterà anche un qualsiasi pareggio con almeno due go: 2-2, 3-3, 4-4 eccetera. C’è da dire che il Barcellona non perde in casa da 35 partite consecutive in Champions League (31 vittorie e 4 pareggi nel parziale), avendo in mano la seconda striscia positiva più lunga della storia della competizione dopo i 43 risultati utili consecutivi del Bayern Monaco dal 1969 al 1991. L’ultima sconfitta casalinga per il Barça è datata ottobre 2009, con la vittoria del Rubin Kazan per 2-1 al Camp Nou. leggendo questi numeri servirà un “miracolo sportivo” al Napoli per eliminare la formazione di Leo Messi.

Vedere Barcellona Napoli Streaming Gratis Link in chiaro in Diretta TV.



Barcellona Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go [https://skygo.sky.it]. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis su Mediaset Play [https://www.mediasetplay.mediaset.it].

Le formazioni di Napoli-Barcellona che ci piacerebbe vedere in campo oggi:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, F de Jong; Messi, Luis Suárez, Griezmann. Allenatore Quique Setién.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.