DIRETTA Barcellona-Napoli Streaming Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Barcellona-Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:45 italiane di questa sera allo Stadio Camp Nou in Spagna, per l’andata dei playoff di UEFA Europa League.

I catalani sono stati retrocessi dalla Champions League dopo essersi classificati al terzo posto nel proprio girone alle spalle di Bayern Monaco e Benfica. Campani costretti allo spareggio per via del secondo posto nel gruppo C a pari punti con lo Spartak Mosca. Andata al Camp Nou, ritorno al Maradona settimana prossima. Non ci saranno Politano, elongazione del muscolo soleo della gamba destra e Lobotka, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Barcellona-Napoli: formazioni e arbitro



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F De Jong; Traoré, Ferran Torres, Gavi. Allenatore: Xavi. A disposizione in panchina: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Dembelé, Braithwaite, Aubameyang, Luuk De Jong, Alvaro Sanz, Comas, Orellana.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens, Petagna.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Dove Vedere Barcellona-Napoli in Diretta Live TV diverso da Rojadirecta

Barcellona-Napoli in tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Il commento della sfida su Sky è affidato a Massimo Marianella, supportato da Lorenzo Minotti. Su DAZN il telecronista della diretta Barcellona-Napoli sarà Stefano Borghi, con Dario Marcolin in commento tecnico.

Dove Vedere Barcellona-Napoli Streaming alternativa a Rojadirecta

Live Barcellona-Napoli Streaming online gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

Barcellona-Napoli Rojadirecta TV? Non si può, perchè è considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Barcellona-Napoli streaming.

Barcellona-Napoli vista da Diego Maradona Jr

Diego Maradona Jr, parla della sfida tra Barcellona-Napoli. Due club che hanno rappresentato tanto per suo padre.

“Se mio padre fosse qui, lo immaginerei sul divano, seduto accanto a me a soffrire per il Napoli. Vedrebbe questa gara come una sfida difficile, una di quelle che, come amava dire, meritano di essere giocate”.

“Questo Barça-Napoli sarà un perfetto omaggio al mio vecchio. Sono due squadre che provano a giocare. Un omaggio al calcio. Il Napoli sta giocando bene, è in palla. La squadra di Spalletti è una delle poche in Italia che prova a giocare, prepara bene le gare e vuole essere protagonista”.

“Per quale squadra avrebbe tifato mio padre? Sono due club che hanno significato tanto per lui, ma ovviamente il Napoli di più. Nella nostra famiglia siamo orgogliosi che abbia giocato anche con un club prestigioso come il Barcellona, ma a livello di affetti siamo a 95% per il Napoli e 5% per il Barça”.