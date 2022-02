DIRETTA Napoli-Barcellona Streaming Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Barcellona Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21 italiane di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per la partita di ritorno dei playoff di UEFA Europa League.

Si riparte dall’1-1 del Camp Nou, risultato che favorisce gli azzurri, ma anche nel ritorno del playoff servirà comunque la loro miglior versione: i catalani, con il mercato di gennaio e il lavoro di Xavi, sono in crescita. Spalletti: “Sarà una battaglia di forza e di qualità tecnica. Bisogna essere decisi e saper prendere la giusta direzione, altrimenti si rischia di diventare dei passeggeri del match”.

Napoli-Barcellona: formazioni e arbitro, non solo FantaCalcio



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Politano, Ounas, Mertens, Petagna.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F De Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore Xavi. A disposizione in panchina: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Garcia, Gavi, Dembélé, Braithwaite, L De Jong, Alvaro, Comas.

Arbitro: Karasev (Russia). Guardalinee: Demeshklo, Lunev. IV UOMO: Levnikov. VAR: Van Boeke (Olanda). AVAR: Higler (Olanda).

Dove Vedere Napoli-Barcellona in Diretta Live TV diverso da Rojadirecta

Napoli-Barcellona in tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Dove Vedere Napoli-Barcellona Streaming alternativa a Rojadirecta

Live Napoli-Barcellona Streaming online gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

Napoli-Barcellona Rojadirecta TV? Non si può, perchè è considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Barcellona streaming.

Omaggio per Maradona al 10′: ecco cosa succederà

Saranno 40mila spettatori al Maradona (al 75% della capienza) che riempiranno lo stadio intitolato al Pibe de Oro in occasione della “sua” partita: ecco che cosa è stato organizzato per la madre di tutte le partite. Napoli-Barcellona è la sintesi di due storie che si intrecciano intorno a Sua Maestà, Diego Armando Maradona, che al decimo minuto raccoglierà il “suo” stadio e la “sua” gente in un applauso collettivo. Ci saranno 41.044 spettatori che penseranno a lui e il resto di Napoli, chi starà fuori, per strada o su un divano, farà la stessa cosa.