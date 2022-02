I Love America, dal 29 aprile il film streaming di Lisa Azuelos con Sophie Marcea

Londra, Regno Unito – 23 febbraio 2022 – Prime Video ha svelato oggi il poster ufficiale del nuovo film Amazon Original francese I Love America, diretto da Lisa Azuelos (Mon bébé, LOL, Comme t’y es belle!) con Sophie Marceau, Djanis Bouzyani e Colin Woodell. Prodotto da Autopilot, il film è co-scritto da Lisa Azuelos e Gaël Fierro. I Love America sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 29 aprile in esclusiva su Prime Video.

Il pubblico di Prime Video è invitato a unirsi all’avventura di Lisa (Sophie Marceau), una donna single che decide di dare un’altra chance all’amore trasferendo la sua vita da Parigi a Los Angeles. I suoi figli hanno ormai da tempo lasciato il nido e la sua famosa – ma assente – madre è da poco venuta a mancare e Lisa ha bisogno di un cambiamento radicale. Lì ritrova il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani) che ha trovato fortuna in America grazie al suo iconico drag queen bar sebbene anche lui fatichi a trovare il principe azzurro. Luka si impegnerà per aiutare Lisa a ricominciare da capo dandole una mano a creare un profilo su un sito di incontri. Da una serie di appuntamenti imbarazzanti all’incontro a sorpresa con John (Colin Woodell), Lisa capirà così che il viaggio verso l’amore è prima di tutto quello che deve fare verso se stessa nonché quello verso il perdono nei confronti del suo primo amore: sua madre.

