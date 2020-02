DIRETTA NAPOLI BARCELLONA Streaming diverso da Rojadirecta, dove vedere Video Live Gratis Online

Napoli Barcellona live streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: scopri quali. Partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019-2020.

Lionel Messi ha segnato solo 2 reti nella fase a gironi, record negativo delleultime 10 stagioni (come nell’annata 2009-2010 in cui realizzò due reti). Il record dell’argentino contro squadre italiane, in Italia, è inoltre infelice con 0 gol e 0 assist in territorio italiano. L’unico gol in Italia è quello contro il Manchester United, nel 2009, nella finale di Champions League disputata allo stadio Olimpico di Roma: finita 2-0 per i catalani.

Dries Mertens ha partecipato al 50% dei gol del Napoli in Champions dalla stagione 2016-2017 ad oggi. Ha, infatti, segnato 15 reti e fornito 6 assist da allora (21 gol sui 42 realizzati dagli azzurri). In questa stagione ne ha segnati 5 nella fase a gironi, il suo massimo in carriera. Con un gol, inoltre, raggiungerebbe Marek Hamsik (121) nella classifica marcatori all-time della storia del Napoli.

Vedere Napoli Barcellona Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Napoli Barcellona in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis su Mediaset Play.

Le formazioni di Napoli-Barcellona che ci piacerebbe vedere in campo oggi:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.Insigne. All. Gennaro Gattuso.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.de Jong, Busquets, Arthur; Ansu Fati, Messi, Griezmann. All. Quique Setién.

Arbitro: Felix Brych (Germania).