DIRETTA Chelsea Bayern Monaco Streaming differente da Rojadirecta, dove vedere Video Live Gratis Online

Chelsea Bayern Monaco live streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi 25 febbraio con i servizi digitali: scopri quali. Partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019-2020. A distanza di otto anni Chelsea e Bayern si ritrovano di fronte in Champions. Nel 2012 si affrontarono in finale all’Allianz Arena, casa dei bavaresi, con la vittoria degli inglesi (4-3 ai calci di rigore) e la delusione dei tedeschi. Da quella finale del 2012, però, i tedeschi hanno eliminato quattro squadre inglesi delle cinque affrontate negli scontri a eliminazione diretta della competizione. Buon segno?

Vedere Chelsea Bayern Monaco Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Chelsea Bayern Monaco in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite) anche in alta definizione.

A disposizioneper gli abbonati con l’app Sky Go . La partita non viene trasmessae quindi nemmeno in. Mediaset ha scelto Napoli-Barcellona in chiaro che si gioca alla stessa ora di quella dello “Stamford Bridge” di Londra.

Le formazioni di Chelsea-Bayern Monaco che ci piacerebbe vedere in campo oggi:

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Jorginho, Kovacic, Emerson Palmieri; Willian, Barkley; Giroud. All. Frank Lampard.

Bayern Monaco (4-4-2): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Turpin (Francia).