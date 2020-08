DIRETTA Barcellona-Bayern Monaco Streaming invece di Rojadirecta, dove vederla in Video Live Online

Barcellona Bayern Monaco streaming video e diretta live a partire dalle ore 21:00 di oggi venerdì 14 agosto 2020 con i servizi digitali: anche in chiaro? Quarto di finale a parita secca della Final Eight di UEFA Champions League 2019-2020. Sede di questa spettacolare sfida è l’Estadio Da Luz di Lisbona (Portogallo), che ospiterà anche la finale. Barcellona e Bayern Monaco hanno entrambi raggiunto i quarti di finale della UEFA Champions League per la 18esima volta (rispettivamente in 24 e 23 presenze), più di qualsiasi altra squadra.

Le formazioni di Barcellona Bayern Monaco che probabilmente vederemo in campo oggi:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann. Allenatore Quique Setién.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandoski.

Allenatore Hans-Dieter Flick.

Gli ultimi 16 gol di Luis Suárez in UEFA Champions League con il Barcellona sono stati tutti segnati al Camp Nou – l’ultima volta che ha segnato un gol lontano dal Camp Nou era nel settembre 2015 allo Stadio Olimpico contro la Roma; da allora, ha giocato 1.896 minuti e ha effettuato 67 tiri senza segnare su 19 terreni diversi.

Barcellona Bayern Monaco in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it/). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis su MediasetPlay (https://www.mediasetplay.mediaset.it/canale5).