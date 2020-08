DIRETTA ATALANTA PSG Streaming No Rojadirecta, dove vederla in Video Live Online

Atalanta PSG live streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali e in chiaro. Quarto di finale a parita secca della Final Eight di UEFA Champions League 2019-2020. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Atalanta e PSG in competizioni UEFA. L’Atalanta ha giocato solo una volta contro club francesi, contro il Lione nella fase a gironi dell’Europa League 2017-2018 (1-1 a Lione e vittoria 1-0 in casa con gol di Petagna). Il PSG non ha mai vinto contro club italiani in sei gare (4 pareggi e 2 sconfitte nel parziale), né ha mai mantenuto la porta inviolata.

Le formazioni di Atalanta PSG che probabilmente vederemo in campo oggi:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Papu Gomez; Duvan Zapata.

Allenatore Gian Piero Gasperini.

Paris SG (4-4-2): K.Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Ander Herrera, L.Paredes, Gueye, Pablo Sarabia; Neymar, Icardi. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra).

Vedere Atalanta PSG Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Atalanta PSG in diretta tv con Sky Sport Football, Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it/). La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis su MediasetPlay (https://www.mediasetplay.mediaset.it/canale5).