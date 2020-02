DIRETTA BORUSSIA DORTMUND PSG Streaming, dove vedere Video Live Online

Borussia Dortmund PSG live streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: scopri quali. Partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019-2020. Haaland contro Mbappé, Emre Can contro Verratti, Sancho contro Icardi, Favre contro Tuchel. Tanta la “carne al fuoco” nel spettacolare match che si gioca al Signal Iduna Park. I francesi sono chiamati a sfatare un tabù: negli ultimi tre anni non sono mai andati oltre questa fase del torneo. Il Borussia Dortmund non ha ancora perso in casa in questa stagione (imbattuto da 16 partite) e viene da 12 vittorie consecutive. Le due squadre non si sono mai incontrate prima in Champions League. L’unico precedente europeo risale alla fase a gironi dell’Europa League 2010/11 quando entrambe le partite si sono concluse con un pareggio (1-1 a Dortmund, 0-0 a Parigi).

Le formazioni: che probabilmente vederemo in campo oggi:

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, R Guerreiro; Sancho, T Hazard; Haaland.

Allenatore Lucien Favre.

Paris SG (4-4-2): Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Á Di María, Verratti, Gueye, Neymar; Mbappé, Mauro Icardi. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Vedere Borussia Dortmund PSG Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Borussia Dortmund PSG in diretta tv con Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite) anche in alta definizione. A disposizione diretta streaming video per gli abbonati con l’app Sky Go. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis su MediasetPlay. Mediaset ha deciso di trasmettere in chiaro Atletico Madrid-Liverpool che si gioca alla stessa ora.