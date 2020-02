DIRETTA MILAN-TORINO Streaming Gratis, dove vedere Video Live Online

Milan Torino live streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la chiusura della 24a giornata di Serie A. I rossoneri (decimi con 32 punti) si rituffano in campionato dopo l’1-1 contro la Juventus in Coppa Italia e continueranno questa sera a giocare davanti ai propri tifosi. In Serie A arrivano dalla pesante sconfitta subita nel derby con l’Inter (4-2 rimontati dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-2). Il Torino, eliminato in Coppa Italia proprio dal Milan a San Siro (4-2 dopo i tempi supplementari) è 14esimo con 27 punti e arriva da 4 sconfitte consecutive in campionato, durante le quali ha subito ben 16 gol.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

All. Pioli. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Conti.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo. Indisponibili: De Silvestri, Baselli, Zaza, Edera. Squalificati: Izzo.

Milan Torino in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Grazie a Sky Go potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Milan Torino streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.