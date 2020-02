DIRETTA LAZIO-INTER Streaming Gratis differente da Rojadirecta, dove vedere Video Live Online

Lazio Inter live streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 24a giornata di Serie A. Sfida scudetto all’Olimpico che si gioca dopo Juve-Brescia delle 15, quindi le due squadre scenderanno in campo conoscendo il risultato dei bianconeri. Squadre divise da un solo punto in classifica con i biancocelesti che cercano il sorpasso sui nerazzurri, reduci dal ko in Coppa Italia e dall’esaltante vittoria in rimonta nel derby.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi.

Indisponibili: Lulic. Squalificati: nessuno.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: Gagliardini, Handanovic, Sensi. Squalificati: nessuno.

Lazio Inter in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Grazie a Sky Go potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Lazio Inter streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.