DIRETTA Lazio-Inter Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Lazio-Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi sabato 16 ottobre 2021 per la 8a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Dopo una serie di quattro successi consecutivi in casa contro l’Inter, la Lazio ha vinto solo due delle ultime sette gare interne con i nerazzurri in Serie A (1N, 4P).

Come ricordato dal Corriere dello Sport Lazio-Inter sarà la partita di Simone Inzaghi, per la prima volta da ex contro la squadra in cui, per 22 anni, ha vinto tanto da giocatore e da allenatore. il tecnico nerazzurro in conferenza stampa:

“Ci saranno tante partite, cercheremo di farci trovare pronti, i ragazzi che sono rimasti erano pochi ma hanno lavorato bene. Ora sono tornati i nazionali abbastanza bene, con qualche problemino ma di poco conto, e ora aspettiamo i sudamericani”.

Le formazioni di Lazio-Inter

Ancora Inzaghi: “La Lazio ha fatto delle ottime partite, vedi il derby. È una squadra costruita bene, con ottime qualità. È arrivato un allenatore nuovo, bravo a organizzare le squadre, stanno facendo ottime gare. L’ultima l’hanno persa e troveremo una Lazio che avrà tanta voglia di fare bene”.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, S.Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Acerbi.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Vidal, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa, Lautaro Martinez. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Dove Vedere Lazio-Inter Live Streaming diverso da Rojadirecta

Lazio-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Lazio-Inter streaming.