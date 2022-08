DIRETTA Lazio-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, come vederla

Lazio-Inter streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Partita valida per il terzo turno del girone di andata del campionato di calcio di Serie A 2022/23. Di seguito subito le probabili formazioni di Lazio-Inter:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan.

La sconfitta per 3-1 della scorsa stagione si è rivelata un ritorno a casa infelice per il suo vecchio club per l’attuale allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Stavolta però sarà fiducioso, avendo cominciato la stagione con vittorie consecutive, un risultato che significano che i ‘Nerazzurri’ cercheranno ora di ottenere tre vittorie all’inizio di una stagione di campionato solo per la quinta volta in questo secolo. L’Inter arriva qui dopo la vittoria per 3-0 contro lo Spezia, dove per la prima volta da gennaio 2021 ha evitato di subire un tiro in porta in una partita di Serie A. Quella sfida ha anche visto il rilancio della coppia ‘LuLa’ con il gol di Lautaro Martínez su assist di Romelu Lukaku! Quel risultato ha anche allungato la sequenza dell’Inter di partite senza pareggi in Serie A (10 vittorie, 1 sconfitta), la più lunga tra le squadre attualmente nella massima serie, e con un solo pareggio negli ultimi 15 scontri disputati tra queste due squadre allo Stadio Olimpico, è probabile che vedremo di nuovo un vincitore alla fine di questa partita!

Dove vedere Lazio-Inter in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Lazio-Inter sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN, piattaforma visibile smart tv di ultima generazione, consolle di gioco come Playstation o Xbox, oppure dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv. La telecronaca sarà effettuata da Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.

Lazio-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo.

Il pre-partita di Lazio-Inter live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Ricordiamo che la partita Lazio-Inter streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ricordiamo che la partita Lazio-Inter streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Lazio-Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.