Dal 12 novembre su Prime Video il documentario BEN: RESPIRA

Ben: Respira è il film documentario Amazon Original su Benjamin Mascolo che vede nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d’arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne. Ben: Respira sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 12 novembre e porterà gli spettatori in un lungo viaggio fra l’Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni.

Partendo dall’esperienza traumatica della malattia, il docu-film svelerà le sue ambizioni, le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso per raggiungere un sogno e la sua determinazione e forza di volontà per superarli, raccontando anche le sue relazioni più profonde e i valori a lui più vicini, come l’amicizia, la famiglia, l’amore.

Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – una società di Leone Film Group – e diretto da Gianluigi Carella.