TIME, il documentario Amazon Original candidato all’Oscar in Streaming Gratis

A partire da lunedì 12 aprile, Prime Video ha reso disponibile in streaming gratuito in tutto il mondo, anche senza abbonamento Prime, il documentario Amazon Original nominato agli Oscar Time della regista Garrett Bradley. Per una settimana, l’intenso e potente film sarà disponibile in streaming su Prime Video senza abbonamento Prime e su YouTube. Se Time dovesse vincere l’Oscar, entrerebbe nella storia: per la prima volta una regista nera vincerebbe un Academy Award per il Miglior Documentario.

Time è il documentario più premiato dell’anno, a partire dal debutto al Sundance Film Festival nel 2020, dove Garrett Bradley ha vinto il Best Director award for US Documentary Competition. Da allora, sia la regista che il film hanno continuato a ricevere importanti riconoscimenti tra cui il Gotham Award, il National Board of Review, il National Society of Film Critics, il New York Film Critics Circle, Los Angeles Film Critics Association, il Black Film Critics Circle, oltre ai premi per la regia a Doc NYC e agli IDA Awards.

Fox Rich è una donna combattiva

Imprenditrice e madre di sei figli maschi, ha trascorso gli ultimi vent’anni della sua vita a battersi per ottenere il rilascio del marito, Rob G. Rich, che sta scontando una condanna a sessant’anni di prigione per una rapina che, in un momento di disperazione, commisero insieme agli inizi degli anni novanta. Alternando i video-diari che Fox ha registrato per Rob nel corso degli anni a scorci intimi della vita quotidiana della donna, la regista Garrett Bradley tratteggia un ritratto ipnotico della resilienza e dell’amore instancabile, elementi necessari per riuscire a prevalere sulle infinite separazioni imposte dal sistema carcerario degli Stati Uniti.

Time accosta filmati del passato e del presente

Incorniciati dalla voce narrante di Fox e dei suoi figli capace di restituire una prospettiva unica e intima sugli effetti a lungo termine della reclusione: bambini che crescono senza padri, mentre le madri sono obbligate a diventare non solo caregiver, ma anche esperte legali. Rivela anche come le famiglie si sostengano grazie alla speranza assoluta, una fede quasi, di riuscire un giorno a prevalere sulla separazione creata dal complesso sistema carcerario – come un antico retaggio di quello che un tempo era la schiavitù. Il film con il suo bellissimo bianco e nero e con un ritmo sinfonico conferisce valore epico alla storia di Fox e Rob – una storia, non solo di lotta, ma anche di amore profondo e resiliente.

Come ha fatto notare Bill Gates nelle sue Gates Notes:

“Questo è uno dei film più intimi che abbia mai visto. Tiene traccia di avvenimenti dal carico emotivo quasi insostenibile. C’è una scena, verso la fine, che non assomiglia a nient’altro abbia mai visto in un documentario… Se Time vincesse l’Oscar quest’anno, sarebbe il primo documentario diretto da una regista nera a ottenerlo. Il talento di Garrett Bradley la rende sicuramente meritevole di mettere a segno una simile pietra miliare”.

Time è diretto da Garrett Bradley (Alone, America) e prodotto da Lauren Domino (The Earth Is Humming, America), Kellen Quinn (Midnight Family,Brimstone & Glory), e Garrett Bradley. Gli executive producer sono Laurene Powell Jobs (The Price of Free, A Thousand Cuts), Davis Guggenheim (Waiting for ‘Superman,’ An Inconvenient Truth – 2014 Academy Award winner for Best Feature Documentary), Nicole Stott (Searching for Sugar Man, Restrepo), Rahdi Taylor (Minding the Gap, I Am Not Your Negro), e Kathleen Lingo (Walk Run Cha Cha, 4.1 Miles). Mentre i Co-executive producer sono Jonathan Silberberg (Paradise Lost 3: Purgatory, “Iconoclasts”) e Shannon Dill (Inheritance, He Named Me Malala).

Time è disponibile gratuitamente su Prime Video e su YouTube.