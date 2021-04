DIRETTA ROMA AJAX Streaming Alternativa TV: dove vedere Dzeko vs Neres

Roma Ajax streaming alternativo a Rojadirecta ITA TV e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi 15 aprile 2021 alle ore 21:00 italiane la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Fonseca all’Olimpico si gioca la semifinale di Europa League: si riparte dal 2-1 dell’Amsterdam Arena per i giallorossi.

Roma Ajax Formazioni: non solo FantaCalcio



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Allenatore ten Hag.

Arbitro: Anthony Taylor (Gran Bretagna).

Roma e Ajax si incontreranno per la quarta volta in tutte le competizioni. Questa sarà la prima volta da quando si sono incrociati nel marzo 2003 (in Champions League) che gli italiani ospiteranno gli olandesi. Nella sua storia europea, la Roma ha superato il turno in ciascuno dei 16 precedenti doppi confronti quando è arrivata con un vantaggio nel ritorno in casa: il 50% delle quali in Coppa UEFA / Europa League. Nonostante non abbia segnato all’andata, Edin Dzeko (29) ha segnato più gol nelle principali competizioni europee con la Roma di qualsiasi altro giocatore nella storia del club (Francesco Totti, 28).

Dove Vedere Roma Ajax Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Roma Ajax diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale

terrestre). Pochi minuti dopo la fine della gara, glie l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand. Niente diretta in chiaro su TV8 come invece successo nella gara d’andata.

Roma Ajax streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. Non sarà disponibile invece lo streaming in chiaro su TV8.

Ulteriore alternativa per vedere Roma Ajax streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.