Anticipazioni Amazon: Serie, Film e Show in arrivo nel 2021 su Prime Video

Mentre il 2020 volge al termine, ti offriamo uno sguardo sul 2021 con alcune anticipazioni su serie, film e show in arrivo su Prime Video il prossimo anno, a partire dalle produzioni Amazon Original italiane LOL: Chi ride è fuori, Celebrity Hunted S2, Dinner Club, Vita da Carlo. Ma anche con film attesissimi come One Night in Miami di Regina King, il ritorno di Eddie Murphy ne Il principe cerca figlio, e Without Remorse, diretto da Stefano Sollima, e serie originali come la nuova docuserie spagnola The Legend of Sergio Ramos e l’imperdibile miniserie The Underground Railroad, diretta dal premio Oscar Barry Jenkins e tratta dall’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead.

Nella lista a seguire trovi solo una prima serie di anticipazioni su alcune delle novità in arrivo su Amazon Prime Video nel 2021. Aggiornamenti ulteriori saranno forniti nei mesi a venire.

SHOW & SERIE TV

LOL: Chi ride è fuori (Amazon Original – Italia)

Il nuovo comedy show Amazon Original Italiano LOL: Chi ride è fuori, una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando contemporaneamente a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi il premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà. Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Prodotto da: Endemol Shine Italy

Cast: Fedez, Mara Maionchi, Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna

CELEBRITY HUNTED – CACCIA ALL’UOMO S2 (Amazon Original – Italia)

Ritorna con una seconda stagione Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, lo show che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Prodotto da: Endemol Shine Italy

DINNER CLUB (Amazon Original – Italia)

Uno show esclusivo, un travelog culinario con Carlo Cracco, chef stellato e celebre personaggio televisivo, che intraprenderà un viaggio attraverso il Bel Paese, in compagnia di sei attori e comici famosi, alla scoperta dell’arte culinaria italiana, con lo scopo di imparare dai migliori chef e realizzare la cena perfetta.

Prodotto da: Banijay Italia

Con: Carlo Cracco

VITA DA CARLO (Amazon Original – Italia)

Serie TV comedy in cui l’attore e regista Carlo Verdone interpreta se stesso in versione romanzata. Al suo fianco, si alterneranno alcune delle star italiane più famose. Ambientata a Roma, creata da Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone, Vita da Carlo, è prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro, e si comporrà di 10 episodi.

Prodotta da: Filmauro

Creato da: Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone

TUTTA COLPA DI FREUD

Da anni separato dalla moglie, Francesco è uno psicanalista cinquantenne, padre di tre figlie ormai adulte. Quando anche l’ultima sta spiccando il volo, una serie di eventi le riporta tutte e tre al nido. Con il ritorno delle ragazze sopraggiungono anche gli attacchi di panico, e lo psicanalista è costretto ad assumere ansiolitici e andare a sua volta in terapia. Basato sull’omonimo film di Paolo Genovese del 2014, la serie è composta da otto episodi ed è una co-produzione Rti e Lotus Production con la collaborazione di Amazon Prime Video.

Supervisione artistica: Paolo Genovese

Diretto da: Rolando Ravello

Prodotto da: Rti, Lotus Production con la collaborazione di Amazon Prime Video

Cast: Claudio Bisio, Caterina Shula, Marta Gastini, Demetra Bellina, Claudia Pandolfi e Max Tortora

INVINCIBLE (Amazon Original)

Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, una serie animata per adulti che racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma non appena Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri scopre che la vita di suo padre non è stata così eroica come potrebbe sembrare.

Showrunner: Robert Kirkman (The Walking Dead)

Executive Producers: Robert Kirkman (The Walking Dead), Simon Racioppa (The Dark Crystal: Age of Resistance), David Alpert (The Walking Dead), Catherine Winder (Star Wars: The Clone Wars)

Supervising Director: Jeff Allen (Avengers Assemble)

Cast: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Melise, Jason Mantzoukas, Andrew Rannells, Grey Griffin, Kevin Michael Richardson, Khary Payton, Mark Hamill, Seth Rogen, Walton Goggins

PANIC (Amazon Original)

Nuova serie drama di Amazon Prime Video scritta e creata da Lauren Oliver (basata sul suo romanzo bestseller) ambientata in una cittadina texana dove ogni estate i diplomandi si sfidano in una serie di prove, credendo che sia la loro unica chance per sottrarsi da quel luogo e vivere un futuro migliore. Ma quest’anno, le regole sono cambiate e i contendenti dovranno decidere quanto sono disposti a rischiare per la vittoria.

Executive Producer, creato e scritto da: Lauren Oliver

Showrunner e Executive Producer: Adam Schroeder

Cast: Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Camron Jones, Ray Nicholson, David Thompson, Enrique Murciano

THEM (Amazon Original)

Henry e Lucky Emory decidono di trasferirsi con la famiglia dal North Carolina a un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La casa della famiglia in una strada alberata apparentemente idilliaca diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali minacciano di distruggerli.

Executive Producer: Lena Waite

Executive Producer, creato e scritto da: Little Marvin

Cast: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, Alison Pill

THE UNDERGROUND RAILROAD (Amazon Original)

The Underground Railroad è una limited series interpretata da Thuso Mbedu nei panni di Cora, Chase W. Dillon nel ruolo di Homer e Joel Edgerton nel ruolo di Ridgeway, e racconta il viaggio della giovane Cora alla disperata ricerca di libertà in un Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere fuggita dalla sua piantagione in Georgia per cercare la celebre Ferrovia Sotterranea, Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e guide costruitia in un sistema segreto di tunnel e binari sotto il terreno sudista. Jenkins è executive producer della serie, al suo fianco Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Sara Murphy, Sarah Esberg, Richard Heus, Jackie Hoyt e Colson Whitehead. La serie Amazon Original è una produzione Plan B, Big Indie e PASTEL.

Showrunner, Executive Producer, scritto e diretto da: Barry Jenkins

Executive Producers: Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Sara Murphy, Sarah Esberg, Richard Heus, Jackie Hoyt e Colson Whitehead

Cast: Thuso Mbedu, Joel Edgerton, Chase W. Dillon

PROGETTO DI TRACY OLIVER (UNTITLED) (Amazon Original)

Una single-camera comedy che segue le vite di quattro donne, amiche dagli anni dell’università alla New York University, alle prese con il sesso, le relazioni e il perseguimento dei loro sogni.

Executive Producer: Tracy Oliver, Amy Poehler, Dave Becky, e Kim Lessing.

Executive Producer, creato e scritto da: Tracy Oliver

Cast: Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson, Shoniqua Shandai, e Tyler Lepley

DOM (Amazon Original – Brasile)

DOM è una serie drama in otto peisodi basata su una storia vera. Victor è un giovane tuffatore, che per uno scherzo del destino si ritrova a fare l’agente dell’intelligence militare e a combattere il traffico di droga. Con il passare degli anni però si trova faccia a faccia con la disillusione nei confronti di questa guerra senza fine e vede suo figlio Pedro soccombere al nemico che ha combattuto indefessamente: la cocaina. Pedro ne diventa dipendente oltre a essere uno dei criminali più ricercati di Rio De Janeiro: Pedro Dom.

Diretto da: Breno Silveira

Cast: Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Isabella Santoni, Raquel Villar

MANHÃS DE SETEMBRO (Amazon Original – Brasile)

La serie narra la storia di Cassandra (Liniker) che ha lasciato la sua città di origine per essere finalmente ciò che ha sempre voluto: una donna trasgender libera e indipendente. Dopo anni di silenziosa sofferenza, le cose per lei iniziano a migliorare. Cassandra ha ora per la prima volta ha un appartamento e un fidanzato che ama, Ivaldo (Thomas Aquino), e oltre al suo lavoro come corriere in centro a San Paolo, riesce a coronare il suo sogno di diventare una performer di cover di Vanusa, una famosa cantante brasiliana degli anni 70. La sua vita però prende una svolta inaspettata quando la sua ex, Leide (Karine Telles), si presenta alla sua porta con un bambino sostenendo che sia figlio di Cassandra.

Diretto da: Luis Pinheiro e Dainara Toffoli

Scritto da: Josefina Trotta, Alice Marcone, e Marcelo Montenegro

Prodotto da: Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck

Cast: Liniker, Thomas Aquino, Karine Teles, Paulo Miklos, Gustavo Coelho, Isabella Ordoñez, Clodd Dias, Gero Camilo, Linn da Quebrada (guest star)

THE FAMILY MAN S2 (Amazon Original – India)

Una serie action che racconta la storia di un uomo borghese che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Mentre protegge la nazione dai terroristi, deve allo stesso tempo difendere la sua famiglia dall’impatto del suo lavoro altamente segreto, molto stressante e mal pagato.

Creato, diretto e prodotto da: Krishna D.K. e Raj Nidimoru

Cast: Manoj Baypayee, Priyamani, Sharib Hashmi

I BOUGHT THE FARM (Working Title) (Amazon Original – Regno Unito)

La serie in otto episodi vede protagonista l’appassionato di motori Jeremy Clarkson (The Grand Tour) alle prese con la gestione di una azienda agricola di 400 ettari situata nel cuore della campagna Britannica. Jeremy, un autoproclamato “inetto di città” e senza la minima conoscenza agricola dovrà, con qualche aiuto, far funzionare l’azienda in una moderna Gran Bretagna rurale. Producer della serie è Andy Wilman, già produttore di The Grand Tour.

Showrunner, Executive Producer: Andy Wilman

Prodotto da: Expectation

Cast: Jeremy Clarkson

THE GREAT ESCAPISTS (Amazon Original – Regno Unito)

In questa avventura in sei episodi, Richard Hammond (The Grand Tour) e Tory Belleci (MythBusters) si ritrovano naufraghi in misteriose circostanze su una sperduta ma bellissima isola deserta. Piuttosto che restare in attesa di essere salvati la coppia decide di prendere in mano la situazione e utilizzare tutta la loro conoscenza ingegneristica non solo per sopravvivere ma anche per costruire un meraviglioso parco giochi sull’isola.

Cast: Richard Hammond, Tory Belleci

THE BOARDING SCHOOL (Amazon Original – Spagna)

Serie mistery Young Adult che segue le vicende di un gruppo di studenti ribelli e problematici in un isolato e severo collegio, dove leggende e vecchie minacce diventeranno velocemente avventure terrificanti.

Cast: Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Mina El Hammani, Joel Bosqued

LA TEMPLANZA (Amazon Original – Spagna)

Drama romantico ambientato nel XIX secolo basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas, con Leonor Watling e Rafael Novoa e un cast internazionale. Prodotto da Atresmedia Studios.

Cast: Leonor Watling, Rafael Novoa

THE LEGEND OF SERGIO RAMOS (Amazon Original – Spagna)

Sergio Ramos, icona spagnola del calcio, capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola, ritorna in una nuova docuserie in sei episodi, che ripercorrono la carriera leggendaria del calciatore, a partire dai suoi momenti più importanti.

Cast: Sergio Ramos

MIXTE (Amazon Original – Francia)

Drama in costume ambientanto negli anni ’60 che narra, attraverso gli occhi degli adolescenti e dei loro professori, la vita all’interno di una scuola superiore che per la prima volta apre le porte a entrambi i generi. Dalle improvvisate relazioni donna/uomo a esplosioni ormonali legate a questa vibrante fase della vita. La serie, di Marie Roussin con Pierre Deladonchamps e Nina Meurisse è composta da otto episodi.

Creato da: Marie Roussin

Prodotto da: En Voiture Simone e Autopilot Entertainment

Cast: Pierre Deladonchamps, Nina Meurisse, Maud Wyler

OPERATIONS TOTEMS (Amazon Original – Francia)

Ambientato nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda, Operations Totems vede protagonista l’eroe francese Francis Morizet, un agente segreto che porta sulle spalle il peso dell’eredità legendaria di suo padre e che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB. Nel mezzo di continue operazioni di intelligence illegali tra il SDECE e la CIA, i due lotteranno per i propri paesi e contro l’amore che provano l’uno per l’altra.

Cast: Niels Schneider

FILM

ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Original)

Disponibile su Prime Video dal 15 gennaio.

Durante un’incredibile notte del 1964 quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo si incontrano per festeggiare una delle rimonte più importanti della storia della box. Lo sfavorito Cassius Clay (Eli Goree), che da lì a poco avrebbe cambiato nome in Muhammad Ali, ha infatti appena battuto il campione dei pesi massimi Sonny Liston presso la Convention Hall di Miami, e vuole festeggiare con tre dei suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge). Basato sull’omonimo, premiato spettacolo teatrale e diretto da Regina King, One Night in Miami è un racconto di finzione inspirato alla storica notte che questi quattro formidabili individui hanno passato insieme, una panoramica delle lotte che queste persone hanno affrontato e del ruolo vitale che ognuno di loro ha ricoperto nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni 60. Più di 40 anni dopo, le loro conversazioni sulle ingiustizie razziali e religiose e sulla responsabilità personale hanno ancora grande valore.

Diretto da: Regina King

Scritto da: Kemp Powers

Prodotto da: Jess Wu Calder, Keith Calder, Jody Klein, Chris Harding

Cast: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson con Beau Bridges & Lance Reddick

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO (COMING 2 AMERICA) (Amazon Original)

Disponibile su Prime Video dal 5 Marzo 2021

Attesissimo sequel dell’iconica commedia Il principe cerca moglie (1988), divenuta poi un cult e grande successo al box office con oltre 288 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo.

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

Diretto da: Craig Brewer

Scritto da: Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield, su soggetto di Barry W. Blaustein

Prodotto da: Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile e Andy Berman

Cast: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos, Louie Anderson, Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor

BLISS (Amazon Original)

Una sorprendente storia d’amore incentrata sul neo-divorziato Greg, la cui vita cade a pezzi, e sul suo incontro con l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale.

GOVERNANCE – TUTTO HA UN PREZZO

La donna crede di vivere in una simulazione brutta e ostile dentro un mondo che invece è bello, pacifico e beato. Greg, inizialmente dubbioso, si ritroverà alla fine a scoprire che forse le folli teorie cospirazioniste di Isabel nascondono un fondo di verità.Mike CahillMike CahillJames D. Stern, Lucas Smith, Marsha SwintonSalma Hayek, Owen Wilson

Renzo Petrucci, manager brillante e senza scrupoli, è costretto ad abbandonare l’incarico di direttore generale di un gruppo petrolifero dopo un’inchiesta per corruzione. Convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Renzo prepara la sua vendetta ma la situazione gli sfugge di mano…

Diretto da: Michael Zampino

Scritto da: Michael Zampino, Heidrun Schleef, Giampaolo Rugo

Cast: Massimo Popolizio, Vinicio Marchioni

UNA RELAZIONE

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da quindici anni – non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l’unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece i Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché́ le persone cambiano. E nessun cambiamento è, nè può essere, indolore.

Diretto da: Stefano Sardo

Scritto da: Valentina Gaia, Stefano Sardo

Prodotto da: Ascent Film, Nightswim

Cast: Guido Caprino, Elena Radonicich, Federica Victoria Caiozzo aka Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Tommaso Ragno, Enrica Bonaccorti, Jalil Lespert, Luigi Diberti, Sara Mondello

THE MAP OF TINY PERFECT THINGS (Amazon Original)

Un adolescente vive felicemente la stessa giornata in un loop temporale infinito. Ma il suo mondo sarà sconvolto dall’incontro con una ragazza come lui bloccata in una distorsione temporale. Quello che segue è una storia d’amore con un twist fantastico, in cui i due tenteranno di capire come – e se – sfuggire da questa giornata senza fine.

Diretto da: Ian Samuels

Scritto da: Lev Grossman (Screenplay and Novel)

Prodotto da: Aaron Ryder, Ashley Fox, Akiva Goldsman, Greg Lessans, Scott Lumpkin

Cast: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Josh Hamilton, Cleo Fraser

THE BOY FROM MEDELLIN (Amazon Original)

The Boy from Medellín offre un accesso senza precedenti alla superstar internazionale J Balvin nei giorni che precedono il concerto più importante della sua carriera – una performance sold-out nella sua città natale, Medellin, in Colombia. Un film profondamente immersivo e incentrato sul suo protagonista, girato da un team internazionale tra la Colombia e New York, che offre uno sguardo inedito sui momenti più importanti ed emozionanti della vita di una delle star più grandi al mondo.

Diretto da: Matthew Heineman

Prodotto da: Matthew Heineman, Juan Camilo Cruz, Myles Estey e Joedan Okun

RUN SWEETHEART RUN (Amazon Original)

Un appuntamento al buio diventa un incubo di violenza e la protagonista, braccata, si dà alla fuga verso casa attraversando Los Angeles a piedi.

Diretto da: Shana Feste

Scritto da: Shana Feste

Prodotto da: Shana Feste, Jason Blum, Brian Kavanaugh-Jones, Jennifer Besser, Couper Samuelson, Bea Sequeira, Jeanette Volturno

Cast: Ella Balinska, Pilou Asbæk, Aml Ameen, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt, Clark Gregg, Shohreh Aghdashloo

TOM CLANCY’S WITHOUTH REMORSE (Amazon Original)

Without Remorse segue le avventure dell’agente John Clark, conosciuto anche con il nome di John Terrence Kelly, un ex Navy SEAL che lavora per la CIA.

Diretto da: Stefano Sollima

Scritto da: Taylor Sheridan (screenplay), Tom Clancy (novel)

Prodotto da: Skydance Media

Cast: Michael B. Jordan, Jodie Smith-Turner e Jamie Bell

THE VOYEURS (Amazon Original)

Quando Pippa e Thomas si trasferiscono nel loro appartamento dei sogni, notano che le loro finestre si affacciano direttamente sull’appartamento di fronte, ritrovandosi testimoni della volubile relazione dell’avvenente coppia che vive nell’altro lato della strada. Ma quando proveranno ad intervenire in maniera anonima nelle loro vite, metteranno involontariamente in moto una catena di eventi che culmineranno in un totale disastro.

Diretto da: Michael Mohan

Scritto da: Michael Mohan

Prodotto da: Greg Gilreath, Adam Hendricks

Cast: Sydney Sweeney, Ben Hardy, Justice Smith, Natasha Liu Bordizzo

DOCUMENTARIO SU MARY J. BLIGE (UNTITLED) (Amazon Original)

25 anni fa Mary J. Blige faceva uscire il suo fondamentale album “My Life”. In quel periodo era alle prese con numerose lotte personali, che è stata in grado di incanalare in un capolavoro emozionante che è amato e apprezzato a livello universale. Ora Mary J. Blige torna sulla sua musica e riflette sulla donna che era allora …e sulla donna che è diventata.

Diretto da: Vanessa Roth

Prodotto da: Mary J. Blige, Tara Long, Mark Ford, Sean Combs, Ashaunna Ayars, Nicole Jackson, Kevin Lopez

BIRDS OF PARADISE (Amazon Original)

Basato sul romanzo “Bright Burning Stars” dell’autrice A. K. Small, Birds of Paradise è ambientato in una prestigiosa scuola di danza classica di Parigi, in cui la nuova arrivata diventa amica di una ballerina prodigio prostrata dal dolore, mentre tutti i danzatori competono per raggiungere il premio più ambito della scuola: un contratto con il corpo di ballo dell’Opera di Parigi. Con la crescente pressione, le ragazze sono spinte fin al loro limite fisico ed emotivo, il loro legame viene messo a dura prova e sono costrette a chiedersi fino a che punto sono disposte a spingersi per vincere.

Diretto da: Sarah Adina Smith

Scritto da: Sarah Adina Smith

Prodotto da: Trevor Adley, Dara Gordon, Jonako Donely

Cast: Kristine Froseth, Diana Silvers

THE MANOR – WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Dopo un infarto, Judith Albright si trasferisce in una casa di riposo d’epoca, dove inizia a sospettare che qualcosa di sovrannaturale stia incombendo sui suoi ospiti. Per riuscire a scappare avrà bisogno di convincere tutti intorno a sé che non c’è alcun motivo per lei di restare lì.

Diretto da: Axelle Carolyn

Scritto da: Axelle Carolyn

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King di Sandy King Productions and Richard J Bosner

Cast: Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane

BLACK AS NIGHT – WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Un’adolescente con problemi di autostima ritrova la sicurezza in sé stessa in maniera alquanto inusuale: trascorre l’estate a combattere i vampiri che minacciano i senza tetto di New Orleans con l’aiuto del suo migliore amico, il ragazzo per il quale ha sempre avuto un debole, e una strana ragazza di buona famiglia.

Diretto da: Maritte Lee Go

Scritto da: Sherman Payne

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina, Guy Stodel

Cast: Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle e Frankie Smith

MADRES – WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Una coppia americana di origini messicane in attesa del primo figlio si trasferisce in una comunità di agricoltori migranti nella California degli anni ‘70. Quando la moglie inizia ad avere strani sintomi e visioni terrificanti, proverà a capire se il tutto è legato a una leggendaria maledizione o a qualcosa di ancor più terribile.

Diretto da: Ryan Zaragoza

Scritto da: Marcella Ochoa & Mario Miscione

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma di Marginal Media e Matt Myers

Cast: Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill e Elpidia Carrillo

BINGO – WELCOME TO THE BLUMHOUSE 2021 (Amazon Original)

Nel barrio di Oak Springs vive un caparbio gruppo di anziani amici che rifiutano la gentrificazione del quartiere. Il loro leader, Lupita, li tiene uniti come una comunità, una famiglia. Non possono di certo immaginarsi che la sala del loro amato Bingo sta per essere venduta ad una forza ben più potente del denaro.

Diretto da: Gigi Saul Guerrero

Scritto da: Perry Blackshear, Gigi Saul Guerrero & Shane McKenzie

Prodotto da: Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce e Raynor Shimabukuro di Luchagore

INVASION (Amazon Original)

Invasion segue la storia di due fratelli in fuga con il padre, un Marine decorato, che tenta di proteggerli da una minaccia sovrannaturale. Man a mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose e inaspettate, i ragazzi dovranno affrontare l’amara realtà e lasciarsi l’infanzia alle spalle.

Diretto da: Michael Pearce

Scritto da: Michael Pearce, Joe Barton

Prodotto da: Dimitri Doganis, Piers Vellacott, Derrin Schlesuinger

Cast: Riz Ahmed, Octavia Spencer, Janina Gavankar, Rory Cochrane

LE BAL DES FOLLES (Amazon Original – Francia)

Dramma in costume ambientato nel XIX secolo, narra la storia della giovane appassionata Eugénie, che scopre di avere il potere speciale di sentire i morti. Quando la sua famiglia scopre il suo segreto, viene portata all’ospedale La Pitié Salpétrière senza possibilità di sfuggire al proprio destino. L’ospedale, diretto dal famoso pioniere della neurologia il Dr. Charcot, è una clinica neurologica parigina dove vengono internate le donne a cui vengono diagnosticate isteria, pazzia, egomania, epilessia e altri tipi di malattie fisiche e mentali. Diretto da Mélanie Laurent, anche interprete con Lou de Lâage, Le bal des folles è prodotto da Légende Films.

Diretto da: Mélanie Laurent

Prodotto da: Légende Films

Cast: Mélanie Laurent, Lou de Lâage