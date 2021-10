Prime Video Trailer ufficiale “La Ruota del Tempo” con Esperienza YouTube unica nel suo genere

Utilizzando il player 360 di YouTube e l’ audio spaziale surround , il trailer di La Ruota del Tempo offre ai fan un’esperienza coinvolgente che consente loro di visualizzare il tradizionale trailer in 2D attraverso una “ruota” virtuale e tridimensionale.

e l’ , il trailer di offre ai fan un’esperienza coinvolgente che consente loro di visualizzare il tradizionale trailer in 2D attraverso una “ruota” virtuale e tridimensionale. La grandiosa serie fantasy di Sony Pictures Television debutterà il 19 novembre su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

CULVER CITY, California, 27 ottobre 2021 – Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale della serie fantasy di prossima uscita La Ruota del Tempo, basata sull’omonima serie di romanzi best-seller. I primi tre episodi della prima stagione saranno disponibili da venerdì 19 novembre, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì, sino al finale di stagione il 24 dicembre.

Utilizzando il player 360 di YouTube e l’audio spaziale surround, Prime Video ha presentato il trailer ufficiale de La Ruota del Tempo con un’esperienza immersiva, unica nel suo genere, che consente ai fan di visualizzare il tradizionale trailer in 2D attraverso una “ruota” virtuale tridimensionale. Quando i fan accederanno alla pagina YouTube per guardare il trailer, una veloce scansione a sinistra o a destra suggerirà che c’è molto di più da sperimentare. A sinistra dello schermo, scopriranno la potente canalizzazione del potentissimo “Unico Potere” di Moiraine (Rosamund Pike), con la sua voce e i suoi volti, gli artefatti e i simboli nascosti tra le onde di energia.

A destra, la corruzione dell’Oscuro rappresenta una discesa verso la follia. Inoltre, il trailer con audio spaziale offre ai fan un’esperienza ancor più coinvolgente quando gli oggetti appaiono da entrambi i lati della “ruota”. Il risultato è un utilizzo unico della tecnologia esistente, in grado di creare un’esperienza diversa da qualsiasi altra, che offre molteplici esperienze di visualizzazione per i fan della serie.

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La ruota del tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.