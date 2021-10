Juventus-Sassuolo Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Sassuolo Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 ITA di oggi mercoledì 27 ottobre 2021 per la 10a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Nel turno infrasettimanale di Serie A la Juventus, reduce dal pari nel “Derby d’Italia” contro l’Inter, ospita il Sassuolo all’Allianz Stadium. La squadra di Dionisi, dopo qualche difficoltà, è ripartita grazie al successo in rimonta ottenuto contro il Venezia sabato scorso e ha raccolto 11 punti nelle prime 9 giornate.

La Juventus ha vinto sette delle otto partite di Serie A contro il Sassuolo allo Stadium (2-2 con Sarri in panchina nell’altra) – 23 reti bianconere nel parziale, 2.9 di media a incontro.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Massimiliano Allegri (Juve) sull’attacco della Vecchia Signora: “L’attacco non è un problema, abbiamo anche Dybala che sta crescendo di condizione. Morata nella scorsa stagione ha fatto 21 gol in tutte le competizioni, Chiesa credo 14, Dybala l’anno scorso non c’è stato e quest’anno i suoi gol saranno importanti. Ci servono anche i gol dei centrocampisti. Lavoriamo sulla fase offensiva e su quella difensiva, ma questo fa parte del lavoro quotidiano”.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Federico Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Rossi. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Ghersini. AVAR: Giua.

Dove vedere Juventus-Sassuolo in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Sassuolo da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dell’Allianz Stadium basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Juventus-Sassuolo Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Juventus-Sassuolo in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Sassuolo streaming.