DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO Streaming Alternativo, dove vederla con Morata in panchina

Juventus Sassuolo streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi domenica 10 gennaio 2021 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match che chiude la 17esima giornata di Serie A. Juve in campo con Dybala e CR7. Salvo sorprese saranno ancora loro a guidare l’attacco della Juventus nella difficile sfida contro il Sassuolo. Alvaro Morata recuperato e convocato: sarà disponibile in panchina. In difesa non ci sarà De Ligt dopo la positività al Covid-19: Danilo, Demiral, Bonucci e Frabotta le probabili scelte di Pirlo. In mediana bussa alla porta della titolarità McKennie. Lo statunitense dovrebbe farcela visto che è favorito per un posto al fianco di Rabiot con Ramsey e Chiesa sulle corsie esterne. Scopri dove vedere Juventus Sassuolo streaming gratis.

Le formazioni di Juventus Sassuolo che probabilmente vedremo in campo oggi:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; M Lopez, Locatelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo.

Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: F Ricci, Romagna, Berardi.

Arbitro: Massa di Imperia.

Vedere Juventus Sassuolo Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Juventus Sassuolo in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv (link www.nowtv.com), il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.