DIRETTA Juventus-Sassuolo Streaming Gratis, formazioni e dove vedere Alternativa TV

Juventus-Sassuolo streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Posticipo che chiude la prima giornata di Serie A 2022/23 e che si giocherà subito dopo Verona-Napoli delle 18:30. Scenario di Juve-Sassuolo sarà l’Allianz Stadium oggi Lunedí 15 agosto (ferragosto) con fischio d’inizio dell’arbitro Rapuano alle ore 20:45 italiane.

La Juve parte favorita secondo i bookmaker: la quota per la vittoria dei bianconeri è di 1.46 secondo Novibet, di 1.45 per GoldBet, Snai e Better; l’X è dato a 4.85 da Novibet, a 4.80 da LeoVegas, a 4.75 da Betfair; la quota proposta per il successo del Sassuolo è di 7.00 per Better, di 6.50 per LeoVegas e Bet365. Insomma, c’è un bel divario tra le varie opzioni. Di seguito subito le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Di Maria, McKennie; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Fagioli, Alex Sandro, Kostic, Barbieri, Miretti, Rovella, Da Graca, Soulé. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny. Squalificati: Kean, Rabiot.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Raspadori, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Pegolo, Toljan. Squalificati: Maxime Lopez.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Di Vuolo e Di Gioia. Quarto uomo: Giua. Var: Guida. Assistente Var: Muto.

Juventus-Sassuolo sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN, piattaforma visibile smart tv di ultima generazione, consolle di gioco come Playstation o Xbox, oppure dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

La nuova Juventus sogna un Ferragosto di festa, perché partire con il piede giusto in questo anomalo campionato (con le pesanti assenze di Pogba, Szczcesny e Chiesa) è fondamentale.

Juventus-Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l'app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet.

Il pre-partita di Juventus-Sassuolo live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Dopo avere vinto per cinque volte di fila la prima giornata, la Juventus ha pareggiato la più recente, 2-2 contro l’Udinese; i piemontesi non rimangono per due esordi stagionali di fila senza vittorie dal periodo 1978-1980 (tre pareggi in quel caso).

Juventus-Sassuolo streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

