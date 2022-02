DIRETTA Juventus-Sassuolo Streaming Live Alternativa TV, come vedere Gratis la partita di Coppa Italia

DIRETTA Juventus-Sassuolo Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita di Torino su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Juventus-Sassuolo streaming delle 21 di questa sera sarà la quarta e ultima partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2022: chi vince affronterà in semifinale la vincente di Atalanta-Fiorentina che si gioca alle 18 sempre di oggi.

Juventus e Sassuolo si affrontano per la prima volta in Coppa Italia. In altri tornei la storia segna 17 scontri, con 12 vittorie per i bianconeri, 2 pareggi e 2 vittorie per i Neroverdi. La Juventus ha segnato tre o più gol contro di lui in nove di quelle partite.

Dalla stagione 2006/07 nessuna squadra ha raggiunto i quarti più volte della Juventus (14), né più volte in semifinale (9).

La Juventus è stata la squadra con più tiri (27) e più tiri in porta (15) nell’ultimo turno di Coppa Italia. Inoltre i bianconeri sono stati la squadra con il minor numero di tiri subiti.

Paulo Dybala ha segnato cinque gol contro il Sassuolo in tutte le competizioni, di cui una delle quattro triplette con la Juve (settembre 2017). Nei suoi ultimi duelli contro i Neroverdi, La Joya distribuisce un assist e trasforma un gol.

Massimiliano Allegri ha vinto 8 dei 12 incontri contro la sua ex squadra. Un pareggio e una sconfitta completano il record.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Luca Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, Arthur, Zakaria, Soulé, Aké, Kaio Jorge, Dybala. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini. Squalificati: Kean. Diffidati: Alex Sandro.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Magnanelli; D Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Consigli, Ceide, Chiriches, Toljan, Tressoldi, M Lopez, Frattesi, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Rogerio, Djuricic. Squalificati: nessuno. Diffidati: G Ferrari.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Paganessi e Rocca. IV uomo: Miele. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Dove vedere Juventus-Sassuolo in Diretta TV



Juventus-Sassuolo da vedere in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Juventus-Sassuolo Streaming Online

Juventus-Sassuolo streaming gratis attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Juventus-Sassuolo Streaming TV: Dove vederla in italiano

