DIRETTA Milan-Lazio Streaming Live Alternativa TV, come vedere Gratis Online la partita di Coppa Italia

Milano e la Capitale ancora a confronto nei quarti di finale di Coppa Italia: dopo Inter-Roma di ieri sera (2-0 a favore dei ragazzi di Inzaghi) oggi 9 febbraio è il turno di Milan-Lazio. Partita secca che, in caso di vittoria dei rossoneri, produrrebbe un derby in semifinale.

Milano e la Capitale ancora a confronto nei quarti di finale di Coppa Italia: dopo Inter-Roma di ieri sera (2-0 a favore dei ragazzi di Inzaghi) oggi 9 febbraio è il turno di Milan-Lazio. Partita secca che, in caso di vittoria dei rossoneri, produrrebbe un derby in semifinale.

Pioli alla Lazio e Sarri al Milan: stasera si sfidano in Coppa Italia per la 15esima volta in carriera. La prima nel 2005 in Modena-Pescara 2-0, Serie B, doppietta di Bucchi; l’ultima all’andata in campionato, altro successo per 2-0 di Pioli. Milan-Lazio si gioca oggi mercoledì 9 febbraio 2022 nel palcoscenico di San Siro a Milano. Ad arbitrare l’incontro sarà Sozza di Seregno.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Tomori, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Rebic, Castillejo, Lazetic.

Lazio (4-3-3) – Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Kamenovic, Radu, Leiva, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tolfo e Vono. Quarto uomo: Cosso. Var: Massa. Assistente Var: Bindoni.

Milan-Lazio da vedere in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

Milan-Lazio streaming gratis attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Non si può guardare Milan-Lazio Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Milan-Lazio streaming.