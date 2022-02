DIRETTA Atalanta-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta PirloTV, come vedere Gratis Online la partita di Serie A

DIRETTA Atalanta-Juventus Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Atalanta-Juventus si gioca oggi domenica 13 febbraio 2022 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo per la 25esima giornata di Serie A, ed è in programma alle ore 20:45 ora italiana. Arbitro della partita il signor Mariani. Dopo le due vittorie nel 2021, l’Atalanta potrebbe diventare la prima squadra a vincere tre sfide consecutive di Serie A, contro la Juventus, dal Parma tra il 2010 e il 2011.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

La Juventus non perde da 10 gare di Serie A. La sua miglior striscia dalle 12 tra settembre e dicembre 2020; l’ultima sconfitta dei bianconeri risale proprio alla gara d’andata contro l’Atalanta, a fine novembre. La vittoria per 2-0 contro la Lazio a novembre ha iniziato l’attuale sequenza di sei trasferte da imbattuti dei Bianconeri in campionato (4 vittorie, 2 pareggi), una sequenza che li ha visti anche segnare per primi in quattro occasioni, sebbene non l’abbiano fatto in tre trasferte ufficiali qui.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Muriel, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Scalvini, De Nipoti, Maehle, Koopmeiners, Pasalic, Renault, Panada, Malinovskyi, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Gius. Pezzella. Squalificati: Musso.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Luca Pellegrini, Arthur, McKennie, Akè, Kaio Jorge, Dybala, Kean. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Meli-Imperiale. Quarto Uomo: Volpi. Var: Aureliano. Assistente Var: De Meo.

Dove vedere Atalanta-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Atalanta-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire Atalanta-Juventus basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Statistica in evidenza: la Juventus ha segnato per prima in 16 partite in questa stagione di Serie A, con 12 di quei gol che sono arrivati prima del 30° minuto di gioco.

Atalanta-Juventus Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Atalanta-Juventus streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Bestia nera? Allegri non ha battuto Gasperini nella ultime 4 partite, il tecnico bianconero: “Spero che domani arriverà la vittoria. Gasperini ha fatto un lavoro straordinario, da anni l’Atalanta è nelle prime posizioni, ha fatto grandi Champions e ha sfiorato una finale. Da tutti i giocatori ha tirato fuori il massimo, c’è solo da fargli i complimenti. Domani per noi è una partita molto importante”.

Atalanta-Juventus Streaming TV: Sky o Dazn? Dove vederla in alternativa a Rojadirecta in italiano

Non si può guardare Atalanta-Juventus Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Atalanta-Juventus streaming.