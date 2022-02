Si torna in campo su Prime Video con gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Appuntamento mercoledì 16 febbraio (in diretta su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà in casa gli imbattuti del Liverpool, usciti dal girone con 6 vittorie e 0 sconfitte. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Diego Milito e Gianfranco Zola.

La telecronaca di Inter-Liverpool è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23.00 Marco Cattaneo, Massimo Oddo e Luca Toni.

Nuovo anno, nuovo format. Su Prime Video debutta “Campioni, Sorrisi & Lanzoni”, il programma pre-partita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Germano Lanzoni, attore de “Il Milanese Imbruttito”, con ospiti tanti campioni e personaggi noti del mondo del calcio. Attraverso l’ironia che lo contraddistingue, Lanzoni racconterà il calcio e i suoi protagonisti attraverso aneddoti, storie e tante curiosità su squadre e giocatori. Il primo episodio vedrà come protagonista una leggenda dell’Inter, l’ex portiere Walter Zenga.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 15 e mercoledì 16 novembre saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 16.

Inoltre, sarà possibile rivedere i momenti migliori delle gare anche tramite Alexa, grazie alla nuova skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione. Su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick, è infatti possibile rivedere gli highlights delle partite semplicemente dicendo “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”. Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

La sfida Inter-Liverpool non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.