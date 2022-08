DIRETTA Verona-Napoli Streaming Gratis, formazioni e dove vedere Alternativa TV

Verona-Napoli streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Posticipo valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona Lunedí 15 agosto alle ore 18:30 italiane. Verona e Napoli si sono sfidate 86 volte in competizioni ufficiali, di cui: 62 in Serie A, 18 in Serie B e 6 in Coppa Italia. Nel complesso, lo storico dei precedenti è in favore degli azzurri, che hanno vinto in 43 occasioni contro le 18 degli avversari; 18 sono anche i pareggi. Di seguito subito le probabili formazioni di Verona-Napoli:

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore Cioffi. Squalificati: Ceccherini, Veloso. Indisponibili: Ceccherini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Nell’ultimo periodo il Napoli è stato un tabù per il Verona, che è riuscito a strappare un solo successo negli ultimi undici incontri: si tratta del 3-1 del 24 gennaio 2021; poi sono arrivate otto sconfitte e due pari. Uno di questi ha sancito l’esclusione della squadra allora allenata da Gattuso dalla Champions League della scorsa stagione. All’ultima giornata della Serie A 2020-21, infatti, Faraoni ha risposto all’ex Rrahmani per l’1-1 finale che ha condannato gli azzurri al quinto posto.

Verona-Napoli sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN, piattaforma visibile smart tv di ultima generazione, consolle di gioco come Playstation o Xbox, oppure dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

Nell’ultima stagione il Verona è stato sconfitto nella gara di esordio in Serie A (2-3 contro il Sassuolo); i gialloblù non perdono due esordi stagionali di fila dal periodo 1989-1999 (quattro in quel caso).

Verona-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo.

Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite d’esordio stagionale in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. I partenopei non sono mai arrivati a sei vittorie di fila nel match di debutto stagionale nella competizione (cinque anche tra il 1985 e il 1989).

Verona-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Victor Osimhen ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) in quattro sfide di Serie A contro il Verona, inclusa una doppietta nella sfida più recente contro gli scaligeri al Bentegodi (il 13 marzo 2022).

Hirving Lozano ha realizzato contro il Verona il 24 gennaio 2021 al Bentegodi il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95), dopo il gol di Rafael Leão nel dicembre 2020 in Sassuolo-Milan e la rete di Paolo Poggi nel dicembre 2001 in Fiorentina-Piacenza. In generale, il messicano ha segnato due reti contro gli scaligeri nel torneo: soltanto contro il Genoa ha fatto meglio (tre) in Serie A.

