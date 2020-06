Verona-Napoli Streaming Online, dove vederla in Diretta Video

Verona Napoli streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 19:30 di oggi martedì 23 giugno 2020, per la 27a giornata di Serie A.

L’ultimo pareggio tra Verona e Napoli in Serie A risale all’aprile 1988 (1-1): da allora 16 successi partenopei e tre veneti. Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Verona (12-1 lo score complessivo): è la striscia aperta più lunga degli Azzurri contro una singola squadra nella competizione. Gennaro Gattuso ha vinto quattro delle sue prime cinque trasferte di Serie A sulla panchina del Napoli: nessun tecnico ha mai vinto almeno cinque delle prime sei gare esterne nel massimo campionato con i partenopei.

Dove Vedere Verona Napoli Streaming Gratis Link: alternativa a Rojadirecta e Diretta TV.

Verona Napoli sarà visibile con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La partita sarà disponibile insu DAZN , tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Verona Napoli non viene trasmessa in chiaro. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Verona Napoli Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Squalificati: Borini. Indisponibili: Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Pessina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lobotka.