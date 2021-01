DIRETTA VERONA NAPOLI Streaming Video Alternativa, dove vederla Online

Diretta Verona Napoli streaming online con Sky (senza Rojadirecta o TarjetaRojaOnline perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 15:00 di oggi domenica 24 gennaio 2021, per la 19a giornata di Serie A. Il Verona ha vinto quattro delle prime nove partite casalinghe di questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria a questo punto ha fatto meglio solamente nel 2013/14 (otto) e nel 2001/02 (cinque). Il Napoli ha segnato 40 gol finora, con una partita da recuperare: nel girone di andata il record dei partenopei in Serie A è di 42 reti, raggiunto nel 2016/17 e nel 2017/18.

Dove vedere Verona Napoli in Diretta TV diverso da Rojadirecta

Verona Napoli sarà visibile in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV.

Dove vedere Verona Napoli Streaming Alternativa a TarjetaRojaOnline Gratis

Verona Napoli per tutti i clienti Sky attraverso la piattaforma di Sky Go (link skygo.sky.it) anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata non legale. Possibile alternativa per vedere Verona Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Verona Napoli Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Tameze, Veloso, Vieira.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Malcuit, Milik, Osimhen.