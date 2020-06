DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS Streaming Gratis, dove guardare la partita

Bologna Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 21:45 di oggi lunedì 22 giugno 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 27esima giornata di Serie A. Curiosità nel vedere se Sarri sarà capace di tornare a vincere dopo la brutta doppia prestazione offerta in Coppa Italia. A supporto della Juventus c’è una statistica: manca addirittura dal 29 novembre 1998 la vittoria casalinga del Bologna ai danni della Juventus, e allora fu un perentorio 3-0 con reti di Paramatti, Beppe Signori e infine Davide Fontolan; l’anno scorso 0-1 il finale, con gol di Dybala a suggellare il successo bianconero. Scopri dove vedere Bologna Juventus streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic.

Squalificati: Bani, Schouten, Santander. Indisponibili: Skov Olsen, Santander.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Khedira, Higuain.

Vedere Bologna Juventus Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Bologna Juventus in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.