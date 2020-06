Lecce-Milan Streaming Online, dove vederla in Diretta Video

Lecce Milan streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 19:30 di oggi lunedì 22 giugno 2020, per la 27a giornata di Serie A.

La sfida del Via del mare tra Lecce e Milan, insieme a Fiorentina-Brescia, riapre il calendario della serie A dopo la pausa forzata causa pandemia da Covid di marzo scorso; tra venerdì e domenica si sono giocati i recuperi, ed oggi prende il via la 27esima giornata che si concluderà mercoledì. I padroni di casa sono in lotta per guadagnare la permanenza in Serie A anche per il prossimo anno, mentre i rossoneri cercano un colpo di coda per un finale di stagione almeno dignitoso. Arbitro Valeri.

Dove Vedere Lecce Milan Streaming Gratis Link: alternativa a Rojadirecta e Diretta TV.

Lecce Milan sarà visibile conSky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La partita sarà disponibile insu Sky Go , tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Lecce Milan non viene trasmessa in chiaro. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Lecce Milan Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. Allenatore Liverani. Squalificati: Donati. Indisponibili: Dell’Orco, Deiola, Farias, Barak.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Musacchio, Duarte.