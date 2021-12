DIRETTA Bologna-Juventus Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Bologna-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi sabato 18 dicembre 2021 per la 18a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. La Juve è settima in classifica con 28 punti, il Bologna segue a quota 24.

Marko Arnautovic ha già segnato sei gol per il Bologna in Serie A, tutti dopo il 70° minuto di gioco. Nel frattempo, Alvaro Morata ha segnato 20 dei suoi 30 gol nelle trasferte di Serie A (in carriera), incluso il gol di apertura nell’ultima partita contro il Venezia in trasferta. Di seguito subito le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. Allenatore Sinisa Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Dijks, Viola, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Santander, Van Hooijdonk, Vignato.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Bentancur, Rabiot; McKennie, Kaio Jorge, Bernardeschi; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, De Winter, Locatelli, Arthur, Kulusevski, Soulé, Kean.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Valeriani-Bresmes. Quarto uomo: Marini. VAR: Banti. Assistente VAR: Di Iorio.

Dove vedere Bologna-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Bologna-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadio Penzo basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Bologna-Juventus Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Bologna-Juventus streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Bologna-Juventus streaming.