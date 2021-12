Tragedia in una scuola elementare della Tasmania: incidente sul gonfiabile, morti 5 bambini

Cinque bambini australiani sono morti giovedì mattina in una scuola elementare di Devonport, sull’isola di Tasmania, mentre giocavano su un castello gonfiabile, che è stato sollevato in aria da una raffica di vento. Oltre ai quattro piccoli (due maschi e due femmine, di un’età compresa tra i 10 e i 12 anni) precipitati al suolo da un’altezza, secondo i media internazionali, di circa dieci metri e deceduti sul colpo, un quinto, che era stato ricoverato in condizioni critiche, non ce l’ha fatta

Rimangono in ospedale altri quattro bambini rimasti feriti nell’incidente. La disgrazia è avvenuta nella scuola elementare di Hillcrest, durante una festa per la fine del trimestre.

Molti genitori, presi dall’angoscia, sono arrivati sul posto senza sapere se i propri figli fossero tra le vittime. Giochi, risate, spensieratezza: doveva essere una giornata di allegria per i bambini che frequentano la Hillcrest Primary School. Tutto è avvenuto in pochi secondi.

La raffica di vento che proietta in aria il gonfiabile colorato, le urla dei piccoli terrorizzati, lo shock e il senso di impotenza degli insegnanti che erano con loro. “I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto intorno alle 10”, ha spiegato Hine. Di fronte, i soccorritori si sono trovati “scene dolorose e molto difficili”.

Gli inquirenti sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità. Resta il dolore di una comunità di appena 30 mila persone: in tanti hanno reso omaggio ai piccoli che non ce l’hanno fatta, depositando fiori e peluche fuori dalla scuola. In Tasmania è già iniziata una gara di solidarietà, con oltre 200 mila dollari australiani raccolti in poche ore per aiutare i familiari delle vittime.

Non è il primo incidente legato a strutture gonfiabili. In Cina nel 2019 erano morti due bambini e altri 20 erano rimasti feriti in un caso simile. Nel 2016 e nel 2018 due giovanissimi avevano perso la vita nel Regno Unito.