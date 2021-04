India: picco COVID aggrava rischio Istruzione dei Bambini e la loro Salute Mentale

I minori indiani rischiano di subire le pesanti conseguenze della chiusura di una settimana iniziata oggi, dopo il forte aumento dei casi di COVID-19. Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, è preoccupata per centinaia di migliaia di bambini e adolescenti a Nuova Delhi perché la chiusura delle scuole sta causando per loro di nuovo la perdita dell’istruzione, la vita in isolamento e l’espulsione delle famiglie dal lavoro può avere severe ripercussioni anche sui figli. Poiché sono necessari blocchi in tutta l’India per frenare la diffusione di COVID-19 per prevenire un collasso del sistema sanitario che già deve affrontare una grave carenza di letti, ventilatori e ossigeno medico, i funzionari locali e nazionali devono garantire che il benessere dei bambini abbia la priorità.

“Il recente picco dei casi di COVID-19 in India è estremamente preoccupante. Questa pandemia ha già avuto un grave impatto sul benessere dei minori nell’ultimo anno.

Quest’ultima ondata rischia di essere ancora più dannosa per lae aumenta la minaccia alla loro protezione e istruzione poiché i minori che non vanno a scuola affrontano un rischio maggiore di abusi”, afferma Sudarshan, CEO di Save the Children in India.

“La salute mentale è spesso tra gli aspetti più trascurati di una crisi come questa, i nostri operatori sul campo stanno notando un bisogno sempre crescente di supporto psicologico per i più piccoli. La chiusura delle scuole e le ricadute economiche della pandemia, così come l’impatto che ha avuto sulla salute e sul lavoro dei loro genitori, avrà un effetto duraturo sulla vita dei bambini. Una ricerca ha scoperto che le chiamate a Childline, una linea di assistenza indiana per i minori in difficoltà, sono aumentate dall’inizio della pandemia e probabilmente ora sono anche più alte. Bambini e adolescenti devono lottare con l’isolamento sociale causato dalla chiusura delle scuole e con l’impossibilità di vedere i loro amici”, conclude Sudarshan.