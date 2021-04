LIV MASK, mascherina con cover esterna in microfibra, lavabile e riutilizzabile

Liv Mask, brand specializzato nella produzione di mascherine tecnologiche di livello premium, caratterizzate da un design elegante e dalla massima protezione certificata, arriverà a breve nelle più importanti farmacie italiane grazie alla partnership con Di-VA s.r.l, azienda specializzata nella distribuzione di dispositivi medici, prodotti cosmetici e integratori, che dispone di una rete capillare di oltre 100 agenti in farmacia e parafarmacia.

Composta da una cover esterna in microfibra, lavabile e riutilizzabile e da un filtro interno multistrato sostituibile e dalla lunga durata (fino a circa 200 ore), Liv Mask M2 è progettata per aderire perfettamente al volto e offrire un alto livello di filtrazione, senza rinunciare a comfort e stile.

Liv Mask M2, dispositivo medico di classe I tipo IIR, è una mascherina facciale ad uso medico prodotta nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019, adatta “…ad essere utilizzata in sale operatorie e in attività sanitarie con requisiti simili”.

I test effettuati sulla mascherina ed eseguiti in laboratori italiani (accreditati presso “Accredia”*) ed internazionali, dimostrano gli alti livelli di performance e di conformità della mascherina a tutti i requisiti di sicurezza e prestazione richiesti dalle vigenti normative di riferimento.

Liv Mask è dotata inoltre di una tecnologia all’avanguardia sviluppata in Svizzera in grado di distruggere batteri e comuni virus capsulati nocivi presenti sulla sua superficie del dispositivo medico in pochi minuti, evitando al contempo la loro proliferazione e di conseguenza la ritrasmissione degli agenti patogeni dai suoi tessuti.

La mascherina, leggera, versatile, ergonomica e disponibile in farmacia in quattro colori differenti, è un prodotto Made in Italy, realizzato con materiali di alta qualità che lo rendono ideale per offrire un filtraggio traspirante ed efficace.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a produrre una mascherina premium che unisce la massima protezione certificata a un design elegante e riconoscibile – affermano i responsabili di Liv Mask – e che sarà venduta in tutte le migliori farmacie e parafarmacie del territorio nazionale, in modo da dare al farmacista un dispositivo medico sicuro da proporre ai suoi clienti”.

“Considerata la nostra esperienza di oltre trent’anni nella distribuzione di prodotti e dispositivi nelle farmacie italiane – sottolinea Massimo Gattini CEO di DI-VA S.r.l. – siamo sicuri di poter garantire la massima penetrazione della Liv Mask sul territorio nazionale, certi di offrire al mercato un prodotto altamente performante, sicuro e nel contempo glamour”.

TECNOLOGIA SVIZZERA

Liv Mask tratta i tessuti con una tecnologia Antivirale & Antibatterica brevettata, sviluppata in Svizzera.

DESIGN ITALIANO

La combinazione esclusiva di tecnologie a vescicole e argento uccide i batteri e distrugge i comuni virus capsulati nocivi (come l’influenza e il coronavirus) in pochi minuti. Test di laboratorio dimostrano che la percentuale di riduzione di virus e batteri sulla superficie della mascherina è pari al 99,99%, abbattendo così al minimo il potenziale di ri-trasmissione degli agenti patogeni dal tessuto.

È una mascherina protettiva, comoda e dal design elegante. Sia il tessuto della cover che il filtro interno sono composti da materiali Made in Italy, prodotti utilizzando tecnologie all’avanguardia e rispettando alti standard di qualità.

PROTEZIONE CERTIFICATA

Liv Mask è una mascherina chirurgica classificata come Dispositivo Medico di classe I tipo IIR nel rispetto della norma UNI EN 14683:2019.

Rispetta tutti i requisiti di legge e fornisce un alto livello di protezione certificata in laboratorio. Tutti i test e le analisi sono stati effettuati presso laboratori italiani* e svizzeri che rispettano meticolosamente gli standard richiesti dalle vigenti normative.

SOSTENIBILITÀ EFFETTIVA

Liv Mask è dotata di una cover interamente lavabile e di un filtro facilmente sostituibile e riutilizzabile che offre un’efficacia di filtraggio fino a 200 ore di utilizzo. Questo permette di risparmiare e di ridurre l’inquinamento dovuto al consumo di mascherine.

* Laboratori accreditati presso “ACCREDIA”, l’ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

LIV MASK

Liv Mask è prodotta in Italia da Serena Srl, azienda manifatturiera italiana con uno specifico know-how nel settore delle automazioni industriali. Il prodotto è il frutto dell’unione tra ricerca tecnologica svizzera e design e manifattura italiana.

Liv Mask è la mascherina di livello premium tecnologica, ergonomica e riutilizzabile, progettata per proteggere efficacemente da virus e batteri. È un dispositivo medico di Classe I tipo IIR, certificato con marcatura CE, secondo la vigente normativa di riferimento UNI EN 14683:2019, e registrato presso il Ministero della Salute.