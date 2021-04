DIRETTA MILAN SASSUOLO Streaming Alternativa a ROJADIRECTA Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Milan Sassuolo Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 ITA di oggi 21 aprile 2021 PER LA 32a giornata di Serie A. Milan (12) e Sassuolo (10) sono le due squadre con più gol su rigore in questa Serie A: tuttavia l’ultimo realizzato dai rossoneri risale al 3 marzo, mentre a partire dalla stessa data sono quattro le reti dagli 11 metri per i neroverdi.

Le formazioni di Milan Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meité, Kessiè; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Maldini, Ibrahimovic, Bennacer.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori.

Dove Vedere Milan Sassuolo Live Streaming diverso da Rojadirecta

Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caputo, Romagna.

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky Go (link slygo.sky.it) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Possibile alternativa per vedere Milan Sassuolo streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media.