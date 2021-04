Diretta JUVENTUS PARMA Streaming LIVE Alternativa TV: dove vedere CR7 Ronaldo vs Pellè

Tutto pronto per vedere Juventus Parma streaming live alternativo a Rojadirecta Gratis. Si gioca oggi mercoledì 21 aprile 2021 allo Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Con Cristiano Ronaldo di ritorno, la Juventus di Andrea Pirlo ospiterà il Parma. E non esattamente nel momento migliore. La “Vecchia Signora” è scesa al quarto posto in Serie A dopo aver perso il fine settimana contro l’Atalanta e ha solo due punti di vantaggio sul Napoli quinto.

Certo, il portoghese tornerà e, sebbene non abbia giocato per infortunio nella sconfitta per 1-0 della Juventus contro l’Atalanta, continua a guidare i marcatori della Serie A con 25 gol.

Una vittoria è necessaria per non perdere l’occasione di restare dentro l’accesso diretto in Champions League. Ora la “Vecchia Signora” occupa il quarto posto con 62 punti.

Il Parma invece fatica – già con poche opzioni – per uscire dalla zona retrocessione. I tre punti sono un must per mantenere un’ultima illusione. Attualmente è penultimo con 20 punti, cinque dal Cagliari e 10 dal Benevento, ultima squadra in classifica.

Dove Vedere Juventus Parma Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Juventus Parma in diretta tv con i canali digitali di DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Juventus Parma sarà disponibile alla visione in live streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.

nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Parma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Juventus Parma Formazioni: non solo FantaCalcio

Cristiano Ronaldo ha realizzato tre marcature multiple contro il Parma in Serie A; contro nessuna squadra l’attaccante della Juventus ha fatto meglio nel massimo campionato italiano, alla pari del Cagliari. Gervinho ha segnato tre reti contro la Juventus in Serie A, solo contro l’Inter ha realizzato più gol nel torneo (cinque); le quattro reti dell’attaccante ivoriano del Parma in questo campionato sono tutte arrivate in trasferta.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Chiesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cyprien, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Kucka, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

Arbitro: Giacomelli. Stadio: Allianz Stadium (Torino).