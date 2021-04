DIRETTA SPEZIA INTER Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Spezia Inter Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi 21 aprile 2021 per il turno infrasettimanale della 32a giornata di Serie A. L’Inter ha segnato 10 degli ultimi 12 gol in Serie A nei secondi tempi: con 48 reti nelle riprese è la squadra più prolifica in questo campionato nella seconda parte di gara. Lo Spezia (41 gol incassati) è invece la peggior difesa nei secondi tempi.

Le formazioni di Spezia Inter

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Sanchez.

Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Vidal.

Arbitro: Chiffi. Stadio Alberto Picco (La Spezia).

Dove Vedere Spezia Inter Live Streaming diverso da Rojadirecta

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky Go (link slygo.sky.it) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Possibile alternativa per vedere Spezia Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media.