DIRETTA NAPOLI LAZIO Streaming TV Alternativa Online, dove vederla Gratis

DIRETTA Napoli Lazio Streaming Alternativa a Rojadirecta TV. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi 22 aprile 2021 per il turno infrasettimanale della 32a giornata di Serie A. Gattuso schiererà i partenopei con il 4-2-3-1. In attacco agirà Mertens, con Lozano (favorito su Politano), Zielinski e Lorenzo Insigne a sostegno sulla trequarti. Dalla panchina Osimhen. In mediana toccherà a Bakayoko affiancare Fabian Ruiz. In difesa coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo e uno tra Hysaj o Mario Rui esterni bassi. Fra i pali spazio a Meret, visto che Ospina è indisponibile per infortunio assieme a Ghoulam. Out per squalifica, invece, Demme. Simone Inzaghi, che non potrà ancora sedersi in panchina in quanto non si è ancora negativizzato al Covid ma sta bene, deve valutare le condizioni di Leiva, Luis Alberto e Immobile acciaccati dopo l’ultimo allenamento: tutti e tre, comunque, appaiono recuperabili per Napoli. Marusic nei tre di difesa, Fares a sinistra: l’alternativa è Patric, col primo alzato in fascia.

Le probabili ormazioni di Napoli Lazio

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore Gattuso. Squalificati: Demme. Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe.

Arbitro: Di Bello.

Dove Vedere Napoli Lazio Live Streaming diverso da Rojadirecta

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky Go (link slygo.sky.it) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Possibile alternativa per vedere Napoli Lazio streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media.