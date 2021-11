DIRETTA Napoli-Lazio Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Lazio Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 di oggi domenica 28 novembre 2021 per la 14a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022: allo stadio Diego Armando Maradona, si sfidano il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri. Nella passata stagione i due incroci tra Napoli e Lazio hanno visto i capitolini imporsi 2-0 all’andata, mentre Insigne e soci hanno avuto la meglio nel return match imponendosi con un pirotecnico 5-2.

Le formazioni di Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret; Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Manolas, Elmas, Barba, Cioffi, Ambrosino, Petagna.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Muriqi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Dove vedere Napoli-Lazio in Diretta TV

Napoli-Lazio da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Napoli-Lazio Live Streaming

Napoli-Lazio sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Lazio streaming.