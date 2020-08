Diretta NAPOLI LAZIO Streaming No Rojadirecta: Orario e dove vederla in TV

Vi spieghiamo dove vedere Napoli Lazio streaming e diretta tv (No Rojadirecta) alle ore 20:45 di oggi sabato 1° agosto 2020. La partita è valida per l’ultima giornata di Serie A. La Lazio di Inzaghi, che sogna il secondo posto in classifica, chiude il campionato al San Paolo (a porte chiuse) contro il Napoli di Gattuso. Il capocannoniere Ciro Immobile, fresco della conquista del prestigioso titolo della Scarpa d’Oro, ha nel mirino anche il record di gol in una sola stagione di Serie A fatto registrare proprio dall’ex partenopeo Gonzalo Higuain adesso in forza alla Juventus. Immobile potrebbe anche stabilire un nuovo record di gol in trasferta in una singola stagione nella storia della Serie A, superando il primato che al momento è detenuto da lui stesso (stabilito nel 2017/18) e da Zlatan Ibrahimovic (nel 2011/12), di 16.

Dove vedere Napoli Lazio in TV e Streaming alternativo a Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Lazio in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre), con collegamenti

a 30 minuti dall’inizio per anticipazioni e interviste dell’ultimo minuto.

Napoli Lazio streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo SkyGo (link https://skygo.sky.it) utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Rojadirecta è illegale in Italia.

Le probabili formazioni per Napoli Lazio streaming.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Ciro Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu.