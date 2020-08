Diretta JUVENTUS ROMA Streaming Live No Rojadirecta, dove vedere la Festa Scudetto in TV e sul Web

Tutto pronto per vedere Juventus Roma streaming alternativo a Rojadirecta. Si gioca sabato 1° agosto 2020 con fischio d’inizio alle ore 20:45. Dopo l’ultima partita di campionato ci sarà la premiazione dei Campioni d’Italia 2019-2020. La Juventus gioisce per la conquista dello Scudetto 36, il nono consecutivo, e poi si dedicherà alla Champions League con lo scopo di ribaltare la sconfitta di Lione e continuare l’avventura in Europa. La Juventus ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro la Roma in campionato, le quattro più recenti tutte per 1-0. I bianconeri non sono mai arrivati a nove successi interni consecutivi contro i giallorossi in Serie A.

Dove Vedere Juventus Roma Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta



Juventus Roma in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Juventus Roma sarà disponibile alla visione in diretta streaming onnline grazie all’app di SkyGo (https://skygo.

sky.it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Roma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Formazioni Juventus Roma Live Streaming



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Zanimacchia o Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Pjanic. Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. Allenatore Fonseca. Squalificati: Mancini. Indisponibili: Lorenzo Pellegrini.