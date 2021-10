DIRETTA Juventus-Roma Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 17 ottobre 2021 per l’8a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Tra le squadre affrontate più di tre volte da allenatore in Serie A, la Roma è quella contro cui il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha la più bassa percentuale di vittorie (35% – 7/20).

Le formazioni di Juventus-Roma

Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Rinviare le partite come succede nella Liga? Premesso che è una cosa che non decido io, questa è una situazione di emergenza data dal Covid perché il calendario internazionale non era così fino all’anno scorso. In qualche modo però c’è un problema e va trovata una soluzione. Per le formazioni c’è l’allenatore, per decidere di spostare le partite ci sono altri organi competenti”.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dybala, Rabiot, Morata.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Smalling, Spinazzola.

Arbitro: Orsato. Assistenti Bindoni-Bresmes. Quarto Uomo: Colombo. VAR: Nasca. AVAR: Costanzo.

Dove Vedere Juventus-Roma Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Roma streaming.