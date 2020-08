Diretta ATALANTA-INTER Streaming No Rojadirecta TV, come vederla con il cellulare iPhone

Come vedere Atalanta Inter Streaming Gratis Diretta TV (alternativa a Rojadirecta). Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo per l’ultima sfida in campionato: si gioca alle 20:45 la 38a e ultima giornata di Serie A. Gasperini ha già ottenuto il record di 78 punti, ora punta a superare quota 80 in classifica, e quindi scavalcare al secondo posto con una vittoria proprio i rivali milanesi in questo spettacolare Derby Lombardo. Andiamo a scoprire dove guardare la diretta streaming di Atalanta Inter di oggi sabato 1° agosto 2020.

Formazioni Atalanta Inter: non solo FantaCalcio.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez. Pasalic; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Palomino.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Antonio Conte è imbattuto nei sette precedenti da allenatore contro l’Atalanta in Serie A, con sei successi e un pareggio. Il tecnico dell’Inter ha iniziato la sua carriera nel massimo campionato proprio con i bergamaschi nel 2009/10 (13 panchine: 3V, 4N, 6P). L’Inter potrebbe chiudere questa stagione di Serie A con due giocatori con almeno 15 gol segnati per la prima volta dal 1958/59, con Angelillo e Firmani (al momento Lautaro Martínez è a 14, Romelu Lukaku a 23).

Dove Vedere Atalanta Inter Streaming Gratis e Diretta TV alternativa a Rojadirecta.



Tra poco possiamo vedere Atalanta Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN (link https://www.dazn.com) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Alternative per vedere Atalanta Inter Streaming Gratis e Diretta TV.

Ulteriore alternativa per vedere Atalanta Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.