GP Silverstone Streaming Formula 1 2020 No Rojadirecta, dove vedere Qualifiche Ferrari con Leclerc e Vettel

GP Silverstone Streaming No Rojadirecta Formula 1 2020. Alle 15:00 di oggi sabato primo agosto 2020 si svolgeranno le qualifiche in diretta streaming per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, quarta prova del mondiale.

Le prove libere del venerdì sono stae caratterizzate dal forte impatto, a 195 Km/h in curva 15, di Albon, pilota tahilandese della Red Bull.

Dove vedere GP Silverstone Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2020 e diretta tv.

L’incidente è sucesso nella seconda sessione di prove libere a Silverstone. Nessuna conseguenza per lui e controlli di routine al centro medico. Aveva lamentato problemi di sovrasterzo alla RB16.

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) le qualifiche (ore 15 di sabato 18 luglio) e partenza gara (ore 15:10 di domenica 19 luglio) del Gran Premio di Silverstone di Formula 1 dal circuito di Silverstone, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now TV con i vostri smartphone, tablet e pc.