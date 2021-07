GP Silverstone Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2021, dove vedere Partenza Gara Ferrari con Leclerc

GP Silverstone Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2021. La Ferrari di Charles Leclerc partirà dal 4° posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, decima prova del mondiale: come successo l’anno scorso. Sul circuito di Silverstone partirà in Pole Position la Red Bull di Max Verstappen.

Leclerc a Sky Sport, dopo la prima Qualifica Sprint della storia:

“Non è andata male, il passo era buono. E’ stata una giornata positiva, domani però bisogna concretizzare in gara. Anche l’anno scorso eravamo forti su questa pista, facciamo le cose giuste e il passo era buono, migliore del solito. Eravamo vicini ai leader, anche se domenica ci sono tanti altri fattori in gioco. Se facciamo una buona partenza il podio è possibile, anche se fare sorpassi in pista qui è difficile. Io comunque farò di tutto”.

La griglia di partenza:

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

TERZA FILA

5 Lando Norris (Ing/McLaren)

6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA

7 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

8 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

QUINTA FILA

9 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

10 Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari)

SESTA FILA

11 Pierre Gasly

(Fra/Alpha Tauri)

12 George Russell (Ing/Williams) *penalizzato di 3 posizioni

SETTIMA FILA

13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

14 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Nicholas Latifi (Can/Williams)

18 Mick Schumacher (Ger/Haas)

DECIMA FILA

19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

Dove vedere GP Silverstone Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2021 e diretta tv

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) la partenza gara (ore 16:00 di domenica 18 luglio) del British GP di Formula 1 dal circuito di Silverstone, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now con i vostri smartphone, tablet e pc.