DIRETTA LUGANO-INTER Streaming Gratis Alternativa Video: orario, dove vedere l’amichevole di Calcio d’Estate

Dove vedere Lugano-Inter streaming e diretta tv? Bella domanda e di seguito troverete la risposta. Come già saprete alle 20:30 di questa sera si gioca l’amichevole di preparazione alla Serie A 202-2022 Lugano-Inter. La partita è valida per la “Lugano Region Cup”. Il Lugano (che esordirà in campionato il 25 luglio) è reduce dal quarto posto ottenuto nell’ultima edizione del massimo torneo svizzero, non sufficiente però a garantire l’accesso alle competizioni europee.

La partita Lugano-Inter sarà visibile in diretta tv dalle ore 20:30 di oggi sabato 17 luglio 2021 su Sky Sport per il territorio italiano sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre). La partita quindi sarà disponibile in streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su Now (link www.nowtv.it).

Quali alternative per vedere il match amichevole Lugano-Inter in forma gratuita per coloro i quali non hanno un abbonamento con Sky? Prima di capire meglio dove vedere la partita in tv e online, ecco le probabili formazioni in campo allo Stadio comunale di Cornaredo a Lugano, in Svizzera:



LUGANO (4-3-1-2): Baumann;

Lavanchy, Daprelà, Ziegler, Facchinetti; Custodio, Sabbatini, Guidotti; Lovric; Ardaiz, Bottani. Allenatore Braga.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Agoumé, Gagliardini, Dimarco; Pinamonti, Salcedo. Allenatore Simone Inzaghi.

Alternative per vedere Lugano-Inter streaming gratis

Unica alternativa per vedere la diretta della partita amichevole di calcio Lugano-Inter resta disponibile sui canali ufficiali dell’Inter su Youtube e Facebook solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia (ad eccezione della Svizzera). Visione gratis, con telecronaca in inglese.

Ci sarebbe eventualmente l’opzione Lugano-Inter Rojadirecta che però in Italia è ancora considerato illegale. Anche se, dobbiamo dirlo, con una semplice connessione Vpn, il sito più famoso al mondo delle dirette streaming è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del globo in cui vi troviate.