DIRETTA LUGANO-INTER Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV: orario, dove vedere l’amichevole di Calcio d’Estate 2022

Dove vedere Lugano-Inter streaming e diretta tv. Alle 18:30 di questa sera si gioca l’amichevole di preparazione alla Serie A 2022-2023 Lugano-Inter. La partita è valida per la “Lugano Super Cup”: di fronte le squadre vincitrici rispettivamente di Coppa Svizzera e di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio comunale di Cornaredo a Lugano, in Svizzera.

Dove vedere Lugano-Inter streaming e diretta tv invece di Rojadirecta

La partita Lugano-Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro dalle ore 18:30 di oggi martedì 12 luglio 2022 su Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre.

Le probabili formazioni di Lugano-Inter

LUGANO (4-3-3): Saipi; Durrer, Mai, Ziegler, Deprelà; Valenzuela, Doumbia, Sabbatini; Amoura, Celar, Selassie. Allenatore Croci-Torti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Gosens, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro. llenatore Simone Inzaghi.

Alternative per vedere Lugano-Inter streaming gratis al posto di Rojadirecta



Unica alternativa per vedere la diretta della partita amichevole di calcio Lugano-Inter resta disponibile sui canali ufficiali dell’Inter su Youtube e Facebook probabilmente, come successo l’anno scorso, solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia (ad eccezione della Svizzera).

Ci sarebbe eventualmente l’opzione Lugano-Inter Rojadirecta che però in Italia è ancora considerato illegale. Anche se, dobbiamo dirlo, con una semplice connessione Vpn, il sito più famoso al mondo delle dirette streaming è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del globo in cui vi troviate.