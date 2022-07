Djokovic-Kyrgios Streaming Tennis Alternativa a Rojadirecta TV Live Gratis Finale Wimbledon 2022 Londra, ecco come

DIRETTA Djokovic-Kyrgios STREAMING SKY. Grande appuntamento oggi domenica 10 luglio 2022 con il tennis in diretta streaming su Sky da Londra per la prestigiosa Finale del torneo di Wimbledon 2022. A partire dalle ore 15:00 italiane infatti scenderanno in campo Novak Djokovic vs Nick Kyrgios. Sono due i precedenti tra Djokovic e Kyrgios, entrambi risalenti al 2017 sul cemento outdoor. L’australiano ha sempre vinto contro il 20 volte campione Slam, a cui non ha concesso nemmeno un set. Djokovic (campione in carica a Wimbledon) aveva disputato finora sette finali a Wimbledon, vincendo sei volte (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021) e perdendo solo nel 2013 con Andy Murray.

DIRETTA Djokovic-Kyrgios Streaming Tennis da Wimbledon Londra

Da Wimbledon Londra, le immagini del quarto difinale di tennis Djokovic-Kyrgios in diretta live in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

