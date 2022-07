Sinner-Djokovic Streaming Tennis Alternativa a Rojadirecta TV Live Gratis da Wimbledon Londra, ecco come

DIRETTA SINNER DJOKOVIC STREAMING SKY. Grande appuntamento oggi martedì 5 luglio 2022 con il tennis in diretta streaming su Sky da Londra per un prestigioso quarto di finale del torneo di Wimbledon. A partire dalle ore 14:30 italiane infatti scenderanno in campo Jannik Sinner vs Novak Djokovic. I precedenti? Quelli di Wimbledon sono i terzi quarti di finale in carriera dopo Roland Garros 2020 ed Australian Open 2022. Sinner dovrà vedersela con il serbo Novak Djokovic, numero 3 del ranking e primo favorito del seeding, già sei volte trionfatore sui prati londinesi e per la 53esima volta tra i migliori otto in uno Slam: l’ex re del tennis mondiale ha vinto in due set l’unico precedente, giocato al secondo turno del Masters 1000 sulla terra di Monte-Carlo lo scorso anno.

DIRETTA Sinner Djokovic Streaming Tennis

Da Wimbledon Londra, le immagini del quarto difinale di tennis Sinner Djokovic in diretta live in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

