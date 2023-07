Sinner-Djokovic Streaming Tennis Live: Come vedere la semifinale di Wimbledon Londra

DIRETTA SINNER DJOKOVIC STREAMING SKY. Grande appuntamento oggi venerdì 14 luglio 2023 con il tennis in diretta streaming su Sky da Londra per una prestigiosa semifinale del torneo di Wimbledon. A partire dalle ore 14:30 italiane infatti scenderanno in campo Jannik Sinner vs Novak Djokovic. Da questa sfida scopriremo il primo finalista del torneo che si giocherà poi il titolo contro il vincente della sfida tra il n° 1 al mondo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev (3° nel ranking mondiale): la seconda semifinale si gioca subito a seguire.

Il percorso di Sinner – 1° turno: JMCerundolo 6-2 6-2 6-2, 2° turno: Schwartzman 7-5 6-1 6-2, 3° turno: Halys 3-6 6-2 6-3 6-4, Ottavi: Galan 7-6 6-4 6-3, Quarti: Safiullin 6-4 3-6 6-2 6-2.

Il cammino di Djokovic – 1° turno: Cachin 6-3 6-3 7-6, 2° turno: Thompson 6-3 7-6 7-5, 3° turno: Wawrinka 6-3 6-1 7-6, Ottavi: Hurkacz 7-6 7-6 5-7 6-4, Quarti: Rublev 4-6 6-1 6-4 6-3.

Sinner Djokovic Streaming Tennis, dove vederla Live Gratis da Wimbledon Londra

Da Wimbledon Londra, le immagini della semifinale di tennis Sinner Djokovic in diretta live con Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo).

Video streaming gratis con l’app SkyGo (per gli abbonati) da usare con tutti i tipi di media hi-tech, dal computer ai dispositivi mobili. Now TV per tutti, a pagamento. Alternative? Prova cercare con Google o Bing la frase “Sinner Djokovic Streaming Tennis” sperando possa essere fortunato.